Das Instrument 2NN NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2022 The instrument 2NN NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.05.2022