FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEDNQ XETR NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50HBC2 XETR US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50