Das Instrument ETLE IE00BYQJ1388 L+G-L.D.A.C.XA.L.UETF ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.01.2022 The instrument ETLE IE00BYQJ1388 L+G-L.D.A.C.XA.L.UETF ETF is traded cum capital adjustment on 13.01.2022 and ex capital adjustment on 14.01.2022