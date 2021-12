Das Instrument ALQD LU1409136006 XTR.II DL AS.XJA.CO.BD 1D ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2021 The instrument ALQD LU1409136006 XTR.II DL AS.XJA.CO.BD 1D ETF is traded ex capital adjustment on 08.12.2021