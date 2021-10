Das Instrument T6ET NL0009690221 VANECK GL.EQUAL W UC.ETF ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 08.10.2021 The instrument T6ET NL0009690221 VANECK GL.EQUAL W UC.ETF ETF is traded cum capital adjustment on 07.10.2021 and ex capital adjustment on 08.10.2021