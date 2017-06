FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXCSD XETR LU0482518031 DB X-TR.II AUS.DL CASH 1CE2F XETR FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50