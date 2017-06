Weitere Suchergebnisse zu "db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM06.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXCSD XETR LU0482518031 DB X-TR.II AUS.DL CASH 1C