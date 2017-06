Weitere Suchergebnisse zu "Total":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETOTB XETR FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50