FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEIBE1 XETR ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75