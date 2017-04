Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEBOY XETR ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-492HP XETR US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT.S26 XETR DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N.