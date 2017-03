Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM03.04.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEBOY XETR ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-492HP XETR US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT.S26 XETR DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N.