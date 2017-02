Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEIDP XETR US09062X1037 BIOGEN INC. DL -,0005AGB1 XETR AT0000603709 AGRANA BET.AG INH.