Das Instrument AT1 LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2021 The instrument AT1 LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2021 and ex capital adjustment on 01.07.2021