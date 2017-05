FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEED4 XETR CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,0498D XETR NL0009294552 DELTA LLOYD N.V. EO -,20NNGF XETR GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLCDTE XETR DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA