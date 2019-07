DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ASMALLWORLD AG SF 1 1Q7 CH0404880129 BAW/UFN MATADOR PART. GRP SF 1 SQL CH0042797206 BAW/UFN ABB LTD. NA SF 0,12 ABJ CH0012221716 BAW/UFN KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 KNIA CH0025238863 BAW/UFN