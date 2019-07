Weitere Suchergebnisse zu "Roche Holding":

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL UBS GROUP AG SF -,10 0UB CH0244767585 BAW/UFN ROCHE HLDG AG GEN. RHO5 CH0012032048 BAW/UFN NOVARTIS NAM. SF 0,50 NOT CH0012005267 BAW/UFN ALCON AG NAM. SF -,04 2U3 CH0432492467 BAW/UFN ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 ZFIN CH0011075394 BAW/UFN SWISS RE AG NAM. SF -,10 SR9 CH0126881561 BAW/UFN HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9 L60 CH0003583256 BAW/UFN ROCHE HLDG AG INH. SF 1 RHO CH0012032113 BAW/UFN ARBONIA AG NA.SF4,20 ANGA CH0110240600 BAW/UFN LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 HLBN CH0012214059 BAW/UFN