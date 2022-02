XENIX ETF DAYS 2022 als Präsenz-Konferenz am 23. und 24. März 2022 in Berlin

Berlin (ots) -Die XENIX ETF DAYS 2022 werden am 23. und 24. März 2022 als Präsenzveranstaltung in Berlin stattfinden. "Unsere Konferenzpartner und wir sind überzeugt, dass unter Beachtung der 2-G-Plus-Regeln der direkte Dialog über Investment-Trends auf einen spürbaren Bedarf nach persönlichen Kontakten trifft", sagt Wieland Thyssen, Moderator der Berliner ETF DAYS-Konferenz.ETFs und Krypto sowie Nachhaltigkeit und DigitalisierungDie XENIX ETF DAYS 2022 sind eine Konferenz für professionelle Investoren. Die Themen sind breit gefächert: ETFs für verschiedene Anlageklassen, ETFs mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsansätzen, Payment for Order-Flow (PFOF) und ETF-Börsenhandel sowie Krypto-Indizes und digitale Assets nach eWpG. Zudem verspricht die Kombination von Fachvorträgen mit Experten-Diskussionsrunden einen offenen Austausch zu index-basierten Investmentlösungen, die professionelle Anleger aktuell nachfragen.Widerstandsfähigere Portfolios"Ich freue mich darauf, auf den XENIX ETF Days 2022 in Berlin persönlich mehr über die neuesten Anlage-Entwicklungen zu hören. Wir sind der Überzeugung, dass die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten das Potenzial hat, widerstandfähigere Anlage-Portfolios aufzubauen", sagt Dr. Valerio Schmitz-Esser, Head Index Solutions bei Credit Suisse Asset Management, einem der Konferenzpartner der XENIX ETF DAYS 2022.Weitere Partner sind L&G ETFs, 21Shares, die SEBA Bank, die Börse "gettex" und BNP Paribas Asset Management, zudem die Berlin Finance Initiative (BFI) und das de:hub Berlin sowie die Medienpartner finanzen.net, Der Bank Blog, 10x10, Intelligent Investors und das Börsen-Radio.Über XENIXXENIX ist ein ETF-Analysehaus und Anbieter von qualitativen ETF-Ratings. Das XENIX-Team bewertet aktuell die Qualität von rund 2.000 ETFs. XENIX publiziert die deutschen ETF AWARDS und kooperiert für die Swiss ETF AWARDS mit finanzen.ch.Dr. Markus Thomas ist Geschäftsführer von XENIX sowie Autor des "ETF-Anlegerbuch".Pressekontakt:XENIX: Dr. Markus Thomas, +49 177 384 5021, info@xenix.eu, www.xenix.euwww.etf-days.deOriginal-Content von: XENIX Strategie- und Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell