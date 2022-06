XCMGs XGT15000-600S, der größte Turmdrehkran der Welt, rollt vom Band

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -Der XGT15000-600S, der weltweit größte Turmdrehkran, der gemeinsam von XCMG (SHE:000425) und China Major Bridge Engineering Co., Ltd. (MBEC) entwickelt wurde, ist heute vom Band gelaufen. Das Modell wurde entworfen und in Produktion genommen, um die steigende Nachfrage nach groß angelegten modularen Brückenbauvorhaben zu befriedigen.Der Super-Turmdrehkran erfüllt die Anforderungen für Mega-Brückenbauprojekte, einschließlich schwerer Hebekomponenten, großer Arbeitshöhen und großer Konstruktionsbereiche, wie sie beim Bau großer Brücken wie der Changtai Yangtze River Bridge (der größten diamantenen Schrägseilbrücke der Welt) und der Chao-Ma-Eisenbahnbrücke der Ma'anshan Yangtze River Bridge (sowohl für den Eisenbahn- als auch für den Straßenverkehr) zu finden sind.Der XGT15000-600S wurde auf der Grundlage der Technologieplattform der S-Serie für Turmdrehkrane entwickelt und zeichnet sich durch ein hohes Sicherheitsniveau, intelligente Technologie, starke Funktionalität, hohe Qualität, präzise Module und hervorragende Leistung aus. Der Turmdrehkran ist eine Kombination aus einem Hauptturm mit flachem Kopf, einem Hilfsturm mit Ausleger und einem bemannten Aufzug. Zu den Vorteilen der technischen Spezifikationen gehören unter anderem:- Nenn-Hubmoment: 15.000 tm- Maximales Hebegewicht: 600 Tonnen- Unabhängige Hubhöhe: 92,5 Meter- Maximale Hubhöhe mit Anbaugerät: 400+ Meter- Maximale Hubgeschwindigkeit: 31 Meter/Minute- Taifun-Widerstandsfähigkeit der Stufe 12 im nicht betriebsbereiten Zustand„Durch ein Jahrzehnt kontinuierlicher Forschung und Entwicklung hat XCMG den XGT15000-600S Super-Turmdrehkran mit über 60 technologischen Durchbrüchen erfolgreich entwickelt. Wir haben 10 Weltpremieren und 10 Weltrekorde aufgestellt, das Gewicht des Turmdrehkrans beträgt 4.000 Tonnen, was dem Gewicht von 100 regulären Turmdrehkränen entspricht", sagte Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG.Der XGT15000-600S hat mehr als 20 der weltweit größten technischen Engpässe überwunden und ist in der Branche führend in der Technologie. Die bahnbrechende modulare Parallelkombinationstechnologie mit zwei Auslegern hat die Herstellungs-, Installations- und Transportprobleme der super großen Ausleger gelöst; die weltweit erste kooperative Technologie für Viergelenkgestänge mit doppelter Amplitude hat die Probleme des begrenzten Einbauraums und des Gestängeentwurfs für 600-Tonnen-Superseilkapazität gelöst; und die erste Raumaufteilungstechnologie für Hubseile hat das Problem der Verdrehung von Stahlseilen bei super großer Hubhöhe gelöst.Der Turmdrehkran hat außerdem mehr als 2.000 Hubtests und 1.440 Stunden Non-Stop-Tests absolviert und läutet damit ein neues Kapitel in der Entwicklung von Turmdrehkranen in Übergröße ein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831857/XCMG_s_XGT15000_600S.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3556205-1&h=2877945262&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3556205-1%26h%3D706811109%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1831857%252FXCMG_s_XGT15000_600S.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1831857%252FXCMG_s_XGT15000_600S.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1831857%2FXCMG_s_XGT15000_600S.jpg)Pressekontakt:Wang Lin,+86-516-87565404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell