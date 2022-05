XCMG veranstaltet viertes internationales Kundenfestival, bei dem intelligente und unbemannte Technologien, neue Energie und elektrische Produkte im Mittelpunkt stehen

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -XCMG (SHE:000425) hat sein viertes Internationales Kundenfestival (das „Festival") veranstaltet, das am 20. Mai online begann und 16 Online-Sitzungen und Offline-Veranstaltungen auf fünf Kontinenten umfasste, die weltweit per Livestreaming übertragen wurden und mit der Hauptsitzung in Xuzhou, China, interagierten, die 10 Tage bis zum 30. Mai dauerte.Durch das Objektiv, das die Begrenzung von Zeit und Raum überwindet, hat XCMG seine neueste intelligente Technologie und unbemannte Steuerungstechnologie bei Baumaschinenvermietern, Entwicklern und Auftragnehmern für Bergwerke und Infrastrukturen eingeführt und sein Engagement für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung von neuen Energie- und Elektroprodukten betont. Auf dem Festival schloss XCMG eine globale strategische Partnerschaft mit Shell ab, um eine strategische Partnerschaft zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung einzugehen.„Im Jahr 2022 jährt sich die Zusammenarbeit zwischen OCR und XCMG zum 17. Mal. Wir haben miterlebt, wie XCMG zu einer führenden Marke mit großem Einfluss in Thailand wurde. Wir haben altgediente Mitarbeiter, die seit 17 Jahren im Unternehmen sind, eingeladen, an dem Festival teilzunehmen, und wir haben die erste XCMG-Maschine vorgestellt, die seit 17 Jahren in Betrieb ist", sagte Sirapop Tantitham, Geschäftsführer von O.C.R. Company Limited. „Wir haben drei Produktkategorien als Gastgeber der Branchentagung in Thailand hervorgehoben, darunter die elektrischen Lader, die in der thailändischen Baumaschinenindustrie für Aufsehen gesorgt haben, da mehrere Medien in Thailand über die elektrischen Produkte von XCMG berichtet haben."Hanson Liu, Vizepräsident von XCMG und General Manager von XCMG Import & Export, wies darauf hin, dass der Export von XCMG mit der Exportmarktkarte von 187 Ländern und Regionen eine hohe Wachstumsrate beibehalten hat. Im ersten Quartal stieg der Export der chinesischen Baumaschinenindustrie im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent, und der Export von XCMG ist im Vergleich zum Vorjahr um 143 Prozent gestiegen.„Das Exportvolumen von Kränen, Baggern, Ladern und Straßenbaumaschinen hat in der gesamten Branche mit einem kontinuierlichen Wachstum des Marktanteils die Führung übernommen. Der gesamte Exportmarktanteil von XCMG ist im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen", sagte Liu. „Wir sehen auch Veränderungen im Exporttrend, mit einem deutlichen Wachstum auf den High-End-Märkten in Europa, Nordamerika und Australien. Im ersten Quartal ist der Absatz von Produkten, die nach Europa exportiert werden, um über 100 Prozent gestiegen."„Wir waren zum ersten Mal Gastgeber des XCMG International Customers Festival in Deutschland und präsentierten über 200 Produkte aus 35 Produktlinien, die vier Kategorien abdecken, darunter Bagger, Hubarbeitsbühnen, Straßenwalzen und vieles mehr. Die Kleinbagger von XCMG sind inzwischen die beliebteste chinesische Marke in Europa und der Star unserer Promotion auf dem Festival", sagte Xuan Du, stellvertretender Geschäftsführer der XCMG European Sales and Services GmbH.Das jährliche Festival festigt die internationale Entwicklungsstrategie von XCMG weiter. Die größten Länder der Welt führen in der Zeit nach der Pandemie Konjunkturmaßnahmen für die Infrastruktur ein, und die Nachfrage nach Baumaschinen ist hoch.Darüber hinaus haben die Energiewende und der Umbau des Energiesektors die Nachfrage nach Rohstoffen der grünen Energie wie Kupfer, Kobalt und Lithium erhöht, was die Bergbauaktivitäten weltweit angekurbelt hat. Als führender Anbieter von Bergbaulösungen, der in der Lage ist, integrierte Bergbauausrüstungen anzubieten, ergreift XCMG auch größere Marktchancen.„XCMG wird die Erwartungen erfüllen und Seite an Seite mit unseren globalen Partnern kämpfen, um unsere digitalen, umweltfreundlichen und internationalen Strategien voranzutreiben und der Welt mit einer dynamischeren, qualitativ hochwertigen Entwicklung und einem global wettbewerbsfähigen XCMG zu helfen", sagte Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828935/image1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3552195-1&h=2221010038&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3552195-1%26h%3D2401399662%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1828935%252Fimage1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1828935%252Fimage1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1828935%2Fimage1.jpg)Pressekontakt:Wang Lin,+86-516-87565404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell