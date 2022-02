XCMG strebt Kohlenstoffneutralität innerhalb seines Betriebsbereichs bis 2049 an

Shanghai (ots/PRNewswire) -XCMG (SHE:000425) veröffentlicht ein Aktionsprogramm (PoA) für Spitzenkohlenstoff und Kohlenstoffneutralität, in dem Planung, Umsetzung und tatsächliche Schutzmaßnahmen nachhaltiger Transformationspfade detailliert beschrieben werden - einschließlich einer kohlenstoffarmen Transformation der Energieverbrauchsstruktur, einer grünen und intelligenten Fertigungsintegration und -verbesserung, einer Emissionsreduzierung durch eine Allianz in der Lieferkette und einer digitalisierten, intelligenten Weiterentwicklung.Das PoA legt auch die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele von XCMG zur Erreichung der „Dual Carbon"-Ziele fest: Bis 2035 soll der Anteil der aus erneuerbaren Energien erzeugten Energie 50 Prozent des gesamten Stromverbrauchs von XCMG betragen, die Produktdurchdringung mit neuen Energieprodukten soll auf über 35 Prozent steigen und der Kohlenstoff-Fußabdruck von Schlüsselprodukten wie Baggern und Kränen soll im Vergleich zu 2020 um 32 Prozent reduziert werden.„Der Aktionsplan für die ‚Dual Carbon'-Ziele zielt darauf ab, einen einheitlichen und präzisen Ansatz in Bezug auf die Strategie zu etablieren, um XCMG beim Aufbau einer grünen Wertschöpfungskette mit innovationsgestützten, kohlenstoffarmen, intelligenten Baumaschinenlösungen zu helfen, die durch Technologie, Herstellung, Service und Betriebsmanagement erreicht werden, und wir verpflichten uns, einen großen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten", sagte Wang Min, Chairman und CEO von XCMG.Das PoA erläuterte die langfristige Vision von XCMG, umweltfreundlich und kohlenstoffarm zu werden, sowie die wichtigsten Aufgaben, die bereits aktiv durchgeführt werden, um technische Technologien zu erforschen, in der Hoffnung, Netto-Null-Kohlenstoffwerte für das globale Bauwesen zu schaffen:- Neue Energie, kohlenstoffarme Technologien und Produkte: XCMG hat mehr als 50 umweltfreundliche und energiesparende Kerntechnologien entwickelt und Produktionscluster für neue Energie- und kohlenstoffarme Produkte sowie unbemannte, intelligente Anwendungsszenarien aufgebaut.- Grüne und intelligente Fertigung: XCMG verfügt über drei vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China akkreditierte Demonstrationsunternehmen für umweltfreundliche Fabriken und ein Demonstrationsunternehmen für eine umweltfreundliche Lieferkette. XCMG Hosting Machinery ist das erste Unternehmen der Branche, das die Stufe-4-Zertifizierung für die Reife der intelligenten Fertigungsfähigkeit erhalten hat. XCMG übernahm auch die Führung bei der Einführung von zwei Produktstandards für umweltfreundliches Design.- Grüne Lieferkette: Weitere Förderung von Energieeinsparung, Emissionsreduzierung, Recycling, umweltfreundlichem und kohlenstoffarmem Management in der gesamten Lieferkette, wobei der Produktlebensdauer, dem Energieverbrauch, gefährlichen Stoffen und dem Abfallmanagement mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. In den letzten zwei Jahren hat XCMG über 10.000 Verpackungsmaterialien recycelt.- Senkung des Energieverbrauchs und der Emissionen: XCMG hat ein intelligentes, den gesamten Lebenszyklus umfassendes Energiemanagementsystem entwickelt. Im Jahr 2020 wurde der Energieverbrauch des Unternehmens pro 10.000 Yuan Produktionswert im Vergleich zu den Daten von 2015 um 29,3 Prozent gesenkt. Der Bau von zentralen Erfassungs- und Aufbereitungsanlagen für Rauch und Staub deckt alle Schweißbereiche ab, und das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren über 47,4 Millionen US-Dollar in die Verbesserung der VOC-Emissionen bei der Beschichtung investiert.Kurzfristig will XCMG bis Ende 2025 den Gesamtenergieverbrauch pro Einheit um 15 Prozent und die Kohlenstoffemissionen um 26 Prozent im Vergleich zu 2020 senken. Bis 2027 will XCMG innerhalb seines Betriebsbereichs den Spitzenwert für Kohlenstoff erreichen und den Gesamtenergieverbrauch pro Einheit um 18 Prozent und die Kohlenstoffemissionen pro Produktionseinheit um 31 Prozent im Vergleich zu 2020 senken. Bezogen auf den Gesamtenergieverbrauch rechnet XCMG mit einer Versiebenfachung der selbst erzeugten Photovoltaik- und Windenergie, und die Marktdurchdringung mit neuen Energieprodukten wird 25 Prozent erreichen.Langfristig strebt XCMG an, innerhalb seines Betriebsbereichs bis 2049 kohlenstoffneutral zu sein, die Emissionsreduzierung von vor- und nachgelagerten Unternehmen in der gesamten Industriekette zu fördern und ein kohlenstoffarmes, sauberes, sicheres und effizientes grünes Energiesystem mit international fortschrittlicher Energienutzungseffizienz aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750472/image.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3449715-1&h=2205175615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3449715-1%26h%3D1159596091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1750472%252Fimage.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1750472%252Fimage.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1750472%2Fimage.jpg)Pressekontakt:Wang Lin,+86-516-8756 5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell