XCMG setzt mit digitalen Fabriklösungen neuen Standard für intelligente Fertigung

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweit führendeBaumaschinenhersteller, ist zum einzigen Produzenten Chinas fürSchwerkraftwagen geworden, der über ein intelligentesFertigungssystem (Smart Manufacturing, SM) verfügt, das sich über dengesamten Lebenszyklus erstreckt und die fünf zentralen BereicheProduktdesign, Fertigung, Logistik, Vertrieb und Dienstleistungenabdeckt. Gemeinsam mit seinen robusten F&E-Möglichkeiten verschafftdies XCMG nicht nur in China, sondern weltweit unterBaumaschinenherstellern eine Vorreiterposition.Durch den Übergang von traditioneller Fertigung hin zu digitalen,vernetzten Verfahren konnte XCMG erstaunliche Einsparungen sowie einebessere Qualität seiner Produktlinien erzielen. SeinUnternehmensbereich für Erdbaumaschinen verzeichnete beispielsweiseeine Steigerung der Produktionseffizienz von 25,8 % durch optimierteSimulation der Werkstatt und Produktionslinie, Aktualisierung vonAusrüstung und Logistiksoftware sowie Implementierung eines neuenintelligenten Systems für Dispositions- und Informationsmanagement.Das Unternehmen verfügt außerdem über das größte kombinierteFabrikgebäude in Asien."Unsere Investitionen machen sich bezahlt", so Wang Min,Vorsitzender von XCMG. "Dank unseres unermüdlichen Fokus auf F&E unddie Entwicklung unserer Produktionskapazitäten sowie dereinwandfreien Umsetzung unserer Modernisierungsstrategie durch unserTeam führt XCMG in China nun im Bereich SM und konnte gleichzeitigseinen Status als Weltmarktführer für Schwermaschinenbauuntermauern."XCMGs Einsatz von Smart Manufacturing-Ausrüstung, insbesondereNC-Maschinen, gemeinsam mit Schweiß- und Lackierrobotern hat dieProduktion erheblich verbessert und dem Unternehmen langfristigeStabilität verschafft. Beispielsweise hat XCMG seine SAP-, MES-, SRM-und CRM-Systeme neu entwickelt, um zu gewährleisten, dass jederAspekt der Vor-Ort-Produktion sowie die Umsetzung der Marketingplänein Echtzeit kontrollierbar sind, sodass das Unternehmen von einemProduktlieferanten zu einem Dienstleister werden kann.Nach zwei Jahren F&E sowie vier Monaten Bauzeit ist es XCMGgelungen, die weltweit erste intelligente Schweißstraße für dieFertigung großer Bauteile zu erschaffen. Die 100 Meter langeProduktionslinie kann 40 Produkte pro Tag herstellen und zeichnetsich durch eine jährliche Laufleistung von 1.933 Kilometer (1201Meilen) sowie einer Genauigkeit beim Andocken von 0,01 Grad aus.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen fürBaumaschinen, das auf eine 74-jährige Geschichte zurückblickt.Momentan liegt es auf Platz Sechs in der weltweitenBaumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 177 Länderund Regionen auf der ganzen Welt.