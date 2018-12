XCMG schließt bauma China 2018 mit Partnerschaftsabkommen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar ab

Geschäftsabschlüsse mit dem russischen Unternehmen KBA Miningsowie die Bereitstellung der weltweit höchsten Hubarbeitsbühne sageneine glänzende Zukunft auf dem Weltmarkt vorausShanghai (ots/PRNewswire) - XCMG, Chinas führender Hersteller vonBaumaschinen, blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der baumaChina 2018. Das Unternehmen erreichte durch Geschäftsabschlüsse mitführenden internationalen Firmen Meilensteine, die unter anderem einKooperationsabkommen von 100 Millionen USD mit der KBA Mining Company(KBA) umfassen und feierte die ersten Lieferungen seinerrekordbrechenden Maschinenausstattungen.XCMGs Kooperationsvertrag mit der russischen KBA Mining Companygeht mit Geschäftsabschlüssen zu Bergbauausrüstungen und -lösungenvon 100 Millionen USD einher. Im Rahmen der Veranstaltung übergabXCMG den ersten Satz seiner GTBZ58S-Hubarbeitsbühnen an Sinopec HeavyLifting & Transportation Co., Ltd. (SHLTC). Mit einer Höhe von 58,6Metern und einer maximalen Steigfähigkeit von 45% handelt es sichhierbei um die höchste Arbeitsbühne weltweit."Dank der Unterstützung globaler Händler, Zulieferer und Partnersowie engagierter Mitarbeiter nähert sich das Unternehmen auf deminternationalen Markt mit raschen Schritten dem Ziel, 50% seinerUmsätze aus Überseeverkäufen zu erzielen", so Wang Min,Vorstandsvorsitzender und Präsident von XCMG.Valery Aleksandrovich Tubabba, Geschäftsführer von KBA, beschriebXCMG auf der Unterzeichnungszeremonie als "eines der renommiertestenmultinationalen Baumaschinenunternehmen weltweit, mitHöchstleistungen in Bezug auf Bergbauausrüstungen, Produkten vonhöchster Qualität und einem umfangreichen Kundendienstnetzwerk. KBAsieht sich als äußerst vertrauenswürdiger Partner von XCMG."Gemäß dem Goldstandard der Marke - "Advanced and Endurable" -entwickelt, befindet GTBZ58S sich unter den 14 neuen Hubarbeitsbühnenund Produkten, die XCMG auf der bauma China 2018 vorstellte undrepräsentiert die neue Stärke des Unternehmens im Luftarbeitssektor.Darüber hinaus richtete XCMG ein Bankett für die internationalenHändler aus, um ihnen seine Anerkennung auszusprechen. Mit einemGesamtexportwert von 1,3 Milliarden USD, was einer Zunahme von 40%gegenüber dem Vorjahr bedeutet, blickt das Unternehmen auf einexplosives Wachstum im globalen Markt. Die Produkte sind zur Zeit in182 Ländern und Regionen vertreten.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen fürBaumaschinen, das auf eine 74-jährige Geschichte zurückblickt.Momentan nimmt es den sechsten Platz in der weltweitenBaumaschinenbranche ein. Das Unternehmen exportiert in über 177Länder und Regionen rund um den Globus.Besuchen Sie XCMG unter www.xcmg.com oder auf den XCMG-Seiten beiFacebook (https://www.facebook.com/XCMGGroup), Twitter(https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%252Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) undInstagram (https://www.instagram.com/xcmggroup/).Pressekontakt:Han Zhang953973793@qq.com+86-516-87739408Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell