XCMG präsentiert an der bauma 2019 die neusten Bau- und Maschinenlösungen

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweitführende chinesische Baumaschinenhersteller, wird an der bauma 2019,die vom 4. bis 8. April in München, Deutschland, stattfindet, neueProdukte und Baumaschinenlösungen präsentieren.XCMG präsentiert insgesamt 16 Produkte an der Fachmesse,einschließlich neue Gabelstapler, Frontlader, Palettenstapler,Straßenwalzen, Planiergeräte, Kräne sowie Geräte für Tunnel-, Berg-und Brückenbau. XCMG ist am Stand FS.1105/2 der Messe Münchenpräsent."XCMG ist bestrebt, 'fortschrittliche und dauerfeste' Produkteherzustellen, die auf die verschiedenen Kundenbedürfnissezugeschnitten sind. Wir verfügen über ein komplettesProduktportfolio, intelligente Fertigungsanlagen sowiebranchenführende, innovative Technologien zur Unterstützung vonBauprojekten unter extremen Wetter- und geografischen Bedingungen",sagt Jiansen Liu, VP von XCMG.Extreme Bedingungen, solide Geräte und KomplettlösungenDas Herzstück der Ausstellung von XCMG an der bauma 2019 sind dieRadlader der Serien V und XC9.Die Radlader der V-Serie sind fortschrittlich, hocheffizient undenergiesparend. Die Produkte decken die Bandbreite von 1,8 bis 12Tonnen ab, umfassen innovative Technologien und mechanische Geräteund können unter schwierigeren Bedingungen verwendet werden.Der LW1200KN ist der schwerste Lader, der je in China produziertwurde. Er bietet das volle Dienstleistungsspektrum unter sämtlichenArbeitsbedingungen und ist in der Lage, Lastwagen hocheffizient zubeladen.Die XC9-Serie-Lader der neuen Generation wurden als Antwort darauflanciert, dass immer "intelligentere, hochwertigere undleistungsfähigere" Lader gefragt sind. Die fünf bisher lanciertenenergiesparenden und umweltfreundlichen Lader der XC9-Serie erfüllendie internationalen Off-Road-Anforderungen "Europe V" und "NorthAmerica T4F".Um die Flexibilität der Geräte in extremer Umgebung zu verbessern,hat XCMG eine Reihe von innovativen Technologien entwickelt, umsicherzustellen, dass ihre Produkte jederzeit eine zufriedenstellendeLeistung erbringen.Die Lader können in glühendheißen Stahlfabriken, aber auch inpolarer Kälte betrieben werden. Die Funktionsfähigkeit ist ebenfallsin feuchten oder staubigen Umgebungen gewährleistet.XCMG Earthmoving Machinery präsentiert Baggerlader, Kompaktlader,Teleskoplader und elektrische Gabelstapler an der bauma 2019, wobeies sich bei letzteren um neue Lancierungen handelt: elektrische mitGegengewichten bestückten Gabelstapler der XC5-Serie undLagergabelstapler der XC4-Serie. Die Produkte beider Kategorienbieten eine hohe Leistung bei sicherer und komfortabler Bedienung.Zusätzlich zu den intelligenten, fortschrittlichen und dauerfestenProdukten präsentiert XCMG umfassende Baulösungen an der bauma 2019:- Tunnelbaulösungen für Bohrungen, Abschlacken, Brückenbildung undBetonspritzen- Untertagebaulösungen, einschließlich Geräte für Aushub, Abbau,Ladung, Transport und andere Prozesse- Brückenbaulösungen mit Geräten zum Tragen, Transport und Befestigenvon Balken von 100 bis 900 Tonnen.Die XCMG Foundation präsentiert Bohranlagen und Rammmaschinen ander bauma 2019, einschließlich des langlebigen, stabileren undeffizienteren Drehbohrgeräts XR240E mit einem intelligentenSteuerungssystem.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen fürBaumaschinen, das auf eine 76-jährige Geschichte zurückblickt.Momentan liegt es auf Platz Sechs in der weltweitenBaumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länderund Regionen auf der ganzen Welt.Mehr Informationen erhalten Sie unter www.xcmg.com.