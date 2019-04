XCMG präsentiert auf der bauma 2019 intelligente Geräte und Lösungen für eine bessere Zukunft

München (ots/PRNewswire) - XCMG hat seinen erfolgreichen Auftrittauf der bauma 2019 in München beendet. Der Schwerpunkt lag auf derPräsentation von neuen Technologien, modernsten Produkten,vollständigen Baulösungen und Fortschritten im Bereich intelligenterProduktion (Intelligent Manufacturing, IM).Hier finden Sie die interaktiveMultichannel-News-Veröffentlichung: https://www.multivu.com/players/English/8533151-xcmg-construction-machinery-bauma-2019/XCMG führte unter anderem folgende Aktivitäten durch:- Durchführung einer Eröffnungsveranstaltung- Lieferung einer Charge von geländegängigen Kranwägen an dasrussische Unternehmen NITEK und eine zusätzliche Bestellung desKranwagenmodells XCA100E, dem hochwertigsten der chinesischenKranwägen, an die deutsche Josef Buller GmbH.- Bekanntgabe eines Großexports von XCMB-Geräten nach Europa, einBeweis für die Stärke von XCMG im hochwertigen Baumaschinenmarkt.- Vergabe der Auszeichnung "Best Partners in Europe" an dasXCMG-Unternehmen in Polen."Baumaschinen sind ein globaler Markt. Der chinesische Markt ziehtnicht nur die besten internationalen Hersteller an, sondern fördertauch die Bildung einer industriellen Kette durch chinesische Marken.Der Wettbewerb mit führenden weltweiten Unternehmen belebtchinesische Marken mit neuer, kreativer Energie und beschleunigt undverbessert die Entwicklung", so Wang Min, Chairman und CEO von XCMG,bei der Chinese Construction Machinery Brands Conference (Konferenzzu chinesischen Baumaschinenmarken) auf der bauma 2019.Innovativ, intelligent, zuverlässigAuf der bauma 2019 stellte XCMG erstmals die Modelle XCA60E undXCA130_E vor, die weltweit ersten intelligenten Geländekräne derReihe "Intelligent+", sowie den speziell angefertigten AutokranXCT25L5_E, den hydraulischen Allzweckbagger XE210E, die intelligentenFrontlader der nächsten Generation XCA938E und XC958E, dasinteraktive Planiergerät GR1605, die Hochleistungsstraßenwalze XS123,Drehbohrgeräte der Serie E und neue Hubscherenarbeitsbühnen, diespeziell für den europäischen Markt entwickelt wurden.Dank der innovativen Technik verbesserte XCMG seine Maschinen so,dass sie jetzt auch in extremen Umgebungen eingesetzt werden können.Durch seinen bei der Entwicklung angewendeten Goldstandard "Advancedand Endurable" (fortschrittlich und haltbar), setzt XCMG legendäreMaßstäbe in der IM-Entwicklung. Zu den neuesten Errungenschaftenzählt die IM-Basis für Schwerlader, die selbständig Tätigkeiten wieSchneiden von Rohmaterialien, Konstruktionsschweißen, Förderung,Beschichten und Montage durchführen kann.Der erste Auftritt von XCMG auf der bauma Messe war 1992, damalsals einziger Vertreter der chinesischen Baumaschinenindustrie. 27Jahre später hat sich XCMG zum sechstgrößten Hersteller der Weltentwickelt und ist seit 30 Jahren die Nummer 1 in China.2018 erreichte XCMG einen Betriebsumsatz von mehr als 100Milliarden RMB (14,91 Milliarden USD) mit einem Exportvolumen voninsgesamt 1,28 Milliarden USD. XCMG hat in den Ländern der "Belt andRoad"-Initiative einen Marktanteil von 97 % und gewinnt dank seinerhochwertigen Produkte und Dienstleistungen immer mehr Kunden.Pressekontakt:Han Zhang953973793@qq.com86-516-87739408Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell