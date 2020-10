XCMG liefert kundenspezifische Bergbau-Grader an Rio Tinto und treibt damit das Wachstum in den High-End-Märkten voran

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Der führende Baumaschinenhersteller XCMG (SHE: 000425) hat eine maßgeschneiderte Flotte von Gradern des Typs GR2605 an die Bergwerke von Rio Tinto geliefert und gleichzeitig den Herstellungsprozess der von Rio Tinto auf Kundenwunsch gefertigten Grader des Typs GR5505 für den Bergbau aktiviert.Das für Rio Tinto maßgeschneiderte Gradermodell GR2605 stellt einen neuen Meilenstein dar, da Chinas Geräteherstellungsindustrie voranschreitet, um High-End-Märkte mit hohen Anforderungen zu bedienen.Greg Courts, General Manager of Purchasing von Rio Tinto China, stellt fest, dass der Erfolg des GR2605 Grader-Anpassungsprojekts das Ergebnis der Zusammenarbeit beider Parteien und eine große Leistung ist, und Rio Tinto glaubt, dass XCMG in der Lage ist, Super-Hochleistungs-Grader von Weltklasse herzustellen.Durch innovationsgetriebenes und exzellentes Qualitätsmanagement hat der GR5505 von XCMG eine Reihe von Aufträgen für supergroße Bergbaugrader im In- und Ausland gewonnen. Dieses Modell ist für Tagebaue, Schwerlast-Bulldozer und Landschaftsbau unter anderen Hochlastbedingungen ausgelegt.XCMG verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich der Bergbauausrüstung und -lösungen und ist bestrebt, Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen höchst zuverlässige, effiziente und sichere Produkte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.Der XDM80 Bergbau-Lkw ist jetzt das bevorzugte Bergbautransportfahrzeug in der östlichen Bergbauregion der Inneren Mongolei, und XCMG hat in diesem Jahr innerhalb von zwei Monaten erfolgreich 100 XDM80-Lkw in diese Region geliefert. Es handelt sich um den weltweit ersten leichten Lkw mit mechanischem Antrieb und superbeständiger Dumper-Technologie, der sich an die rauen Bedingungen im Tagebau anpassen kann und gleichzeitig Effizienz und Qualität garantiert. XCMG stellt nun 50 Prozent der Großgeräte für den Bergbau in der östlichen innermongolischen Bergbauregion bereit.Unterdessen hat der elektrisch angetriebene Muldenkipper XDE240 von XCMG einen Auftrag über 300 Millionen Yuan (45 Millionen US-Dollar) von China Energy erhalten, dem weltweit größten Produzenten von Kohle, Wärmekraft, Windkraft, Kohleverflüssigung und Kohlechemieprodukten. Der fortschrittliche und langlebige XDE240 mit einer Nennlast von 220 t ist für große Tagebaue und größere Erdarbeiten ausgelegt."Dank seiner Anpassungsstrategie kann XCMG mit den weltbesten Bergbauausrüstungsherstellern auf dem High-End-Markt konkurrieren. Es ist unser Ziel, die besten Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden entsprechen", erklärte Wang Min, Vorsitzender von XCMG.Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=3435980885&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D2038763454%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.xcmg.com%252F%26a%3Dwww.xcmg.com&a=www.xcmg.com), oder auf den XCMG-Seiten auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=4210003076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D1513994782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FXCMGGroup%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=4070605019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D2825378439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FXCMGGroup%26a%3DTwitter&a=Twitter), YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=2987036998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D1083131332%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FXCMGgroup%26a%3DYouTube&a=YouTube), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=3526785061&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D2227854430%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fxcmg-imp-%2526-exp-co-ltd%253Freport%252525252Esuccess%253DKJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=107027622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D1546953350%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fxcmggroup%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1320709/image.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962266-1&h=2942401352&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962266-1%26h%3D972870722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1320709%252Fimage.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1320709%252Fimage.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1320709%2Fimage.jpg)Pressekontakt:Wang Lin+86-516-87565404xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell