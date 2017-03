XCMG läutet mit Eröffnungsfeier auf der CONEXPO-CON/AGG eine neue Ära auf dem nordamerikanischen Markt ein

Las Vegas (ots/PRNewswire) - XCMG (SHE: 000425), der weltweitführende Hersteller von Baumaschinen, feierte am ersten Tag derCONEXPO-CON/AGG 2017, die vom 7. bis 11. März in Las Vegasstattfindet, die Markteinführung seiner neuartigen, exklusivenSchwermaschinen für Nordamerika.Die neue Produktreihe umfasst einen 300 Tonnen All-Terrain-Kran,einen 70 Tonnen Rough-Terrain-Kran, diverse 3,5 bis 49 Tonnen Bagger,Walzen, Radlader, Bohrkräne und Baggerlader. Diese Schwermaschinenerfüllen alle die Emissionsstandards der Stufe 4 und zeichnen sichdurch eine hohe Tragkraft und stabile Leistung aus."Diese 14 Maschinen sind die Früchte unserer jahrzehntelangenForschungs- und Entwicklungsarbeit", verkündete Wang Min,Vorsitzender und President von XCMG, auf der Eröffnungsfeier. "Wirhaben immer an dem Kernwert festgehalten, 'hohe Verantwortungen zuübernehmen, hohe moralische Werte zu vertreten und hohe Erfolge zuerzielen'."Mit der Präsentation von XCMG auf der CONEXPO-CON/AGG beginnt fürdas Unternehmen ein neues Kapitel auf dem nordamerikanischen Markt,wo bereits diverse Erfolge in den Bereichen Technologie, Forschungund Entwicklung, Produktlokalisierung und Marktdurchdringung erzieltwurden.Derzeit arbeiten bei XCMG Maschinenbauingenieure aus China und denUSA zusammen, um Maschinen der nächsten Generation für dennordamerikanischen Markt zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auffortschrittlicher Technik und der Langlebigkeit der Produkte liegt.Der XCA300U ist derzeit der intelligenteste und stärkste motorischangetriebene All-Terrain-Kran mit Sechsradantrieb auf dem Markt. Dankseines siebenteiligen 80 Meter langen Teleskopauslegers und seines 36Meter langen Schwenkarms kann er Lasten bis in 112 Meter Höheanheben. Ein Wechsel zu Drei-/Vierradantrieb ist ebenfalls möglich.Mit einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 90 km/h (bzw. 56 mph) undeinem Steigvermögen von 52 Prozent vereinfacht die intelligenteAuslegertechnik des Krans auch die Arbeitsabläufe und verringert dieBedienschwierigkeiten, um letztlich die Handhabung und Steuerung desKrans zu verbessern. Bei dem Autokran XCT40U liegt dieBetriebseffizienz inzwischen um zehn Prozent höher als derBranchendurchschnitt. Grund hierfür ist der fünfteilige Ausleger."Die Firmenphilosophie von XCMG 'Internationalisierung, Neigung,Aufrüstung und nachhaltige Entwicklung' regt uns an, maßgeschneiderteProdukte zu fertigen, zeitnahe Dienstleistungen anzubieten und beimAusbau der Infrastruktur auf globaler Ebene mitzuwirken", erklärteWang.Über XCMGXCMG ist ein internationaler Hersteller von Baumaschinen, dermittlerweile auf 74 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann und derzeitauf Platz neun in der globalen Baumaschinenbranche rangiert. DasUnternehmen exportiert in mehr als 177 Länder und Regionen auf derganzen Welt.Nähere Informationen finden Sie unter www.xcmg.com oder denXCMG-Seiten auf Facebook (https://www.facebook.com/XCMGGroup),Twitter (https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%2Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und Instagram(https://www.instagram.com/xcmggroup/).Foto:http://mma.prnewswire.com/media/476788/XCMG_North_American.jpgPressekontakt:Han Zhang+86-516-87739408xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell