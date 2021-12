XCMG klettert in der Rangliste der 500 einflussreichsten Marken der Welt nach oben

Peking (ots/PRNewswire) -XCMG (SHE:000425) wurde von World Brand Lab zum dritten Mal in Folge zu einer der 500 einflussreichsten Marken der Welt ernannt, wobei das Unternehmen im Jahr 2021 auf Platz 395 und damit um 14 Plätze gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.Die Rangliste der Worldʼs 500 Most Influential Brands, die seit 18 Jahren in Folge veröffentlicht wird, untersucht den Einfluss, den Marktanteil, die Markentreue und die globale Führungsrolle von mehr als 15.000 namhaften Marken weltweit, um jährlich die einflussreichsten 500 auszuwählen. XCMG ist der einzige chinesische Baumaschinenhersteller, der diese Auszeichnung drei Jahre in Folge erhalten hat.Kontinuierliche Innovation prägt die globale FührungsrolleIm November veröffentlichte XCMG die Schlüsseltechnologien des weltgrößten Turmdrehkrans XGT15000-600S, darunter mehr als 50 Kerntechnologien, mit denen 10 Weltrekorde und 10 Weltneuheiten aufgestellt wurden. Das Produkt hat ein Nennhubmoment von 15.000 Tonnenmetern und ein maximales Hubgewicht von 600 Tonnen - das entspricht dem gleichzeitigen Anheben von 400 Autos. Mit dem Mega-Turmdrehkran lassen sich Engpassprobleme wie das Heben schwerer Bauteile, das Bauen in größeren Höhen und große Spannweiten wirksam lösen.Nachdem die XCMG Automotive Division die grüne Transformation mit schneller Energierückgewinnung, langer Batterielebensdauer und Null-Emissionen ohne Umweltverschmutzung erreicht hat, hat sie vor kurzem mit dem Ejin Horo Banner in der Autonomen Region Innere Mongolei den weltweit größten Auftrag über 200 Einheiten von schweren Wasserstoff-LKW unterzeichnet.Die Abteilung unterzeichnete außerdem gemeinsam mit Hangzhou Aleisi Hydrogen Energy Technology, Inner Mongolia Xinyuan Power Hydrogen Energy Technology und der Regierung von Ejin Horo Banner eine Investitionsvereinbarung für ein Kooperationsprojekt für neue Energiefahrzeuge, das die Herstellung von NEV-Ausrüstung, Wasserstoffmotoren und intelligenten Bergbau umfasst.XCMG Hoisting Machinery hat kürzlich die „XCMG Hoisting Machinery Carbon Peak and Carbon Neutrality Declaration" veröffentlicht, in der sechs Ziele festgelegt sind, um das Versprechen zu erfüllen, eine grüne Entwicklungsvision zu verfolgen und die Verantwortung für den Aufbau einer ökologischen Zivilisation zu übernehmen. Seit 2016 hat XCMG mit der G-1-Kranserie eine Reihe von Leichtbautechnologien und neue, energieeffiziente Hydrauliksysteme eingeführt, die die Gesamtleistung um 5 bis 15 Prozent verbessern und den Kraftstoffverbrauch um mindestens 15 Prozent senken.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.xcmg.com oder die XCMG-Seiten auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3392197-1&h=1654621236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3392197-1%26h%3D3697328928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3003586-1%2526h%253D3426968662%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.facebook.com%25252FXCMGGroup%2526a%253D%2525C2%2525A0Facebook%26a%3D%25C2%25A0Facebook&a=%C2%A0Facebook), Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711305/XCMG.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3392197-1&h=105852657&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3392197-1%26h%3D741581631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1711305%252FXCMG.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1711305%252FXCMG.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1711305%2FXCMG.jpg)Pressekontakt:Wang Lin,+86-516-8756 5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell