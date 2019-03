XCMG feiert die Verdienste weiblicher Ingenieure; bei XCMG machen Ingenieurinnen einen großen Unterschied

Finanztrends Video zu



Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Weltfrauentags am8. März stellt XCMG, Chinas größter Hersteller von Baumaschinen,weibliche Ingenieure und ihre Leistungen in den Mittelpunkt.Derzeit beschäftigt XCMG rund 600 Ingenieurinnen undTechnikerinnen in den Bereichen Produktion sowie Forschung undEntwicklung."Diversität wird bei XCMG groß geschrieben; wir sind bestrebt,eine inklusive Kultur zu schaffen, bei der jeder Mitarbeiter diegleiche Wertschätzung erfährt. Wir fühlen große Ehre und Stolz, dassso viele talentierte Frauen in der Baumaschinenbranche arbeiten. Siehaben einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass sich XCMG beitechnologischer Innovation und Fertigung an die Spitze setzen konnte,und sind eine treibende Kraft bei der kontinuierlichen Verbesserungdes Unternehmens", sagte Wang Min, Chairman von XCMG.Sun Li, eine 47-jährige leitende Ingenieurin, die seit 1994 beiXCMG arbeitet, war in den vergangenen zwei Jahrzehnten für dieEntwicklung verschiedener XCMG-Raupenkräne verantwortlich, darunterder 4.000-Tonnen-Raupenkran XGC88000 mit marktführender Hublast,Sicherheit und Zuverlässigkeit, Transporteffizienz undWirtschaftlichkeit für die verschiedensten Einsatzszenarien."XCMG hat seinen ersten 50-Tonnen-Raupenkran mit eigenenintellektuellen Schutzrechten im gleichen Jahr entwickelt, als ich indie Firma kam. Damals hatten wir noch enormen Aufholbedarf gegenüberden weltweit führenden Herstellern, die bereits 800-Tonnen-Produkteim Angebot hatten. Wir hatten uns geschworen, chinesische Kräne zuproduzieren, die mit den besten Marken der Welt konkurrieren können,und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich an diesem großen Projektmitwirken kann", sagte Li, derzeit stellvertretende Geschäftsführerinvon XCMG Machinery.Sie war Designchefin beim weltweit größten3600-Tonnen-Raupenkran-Projekt im Jahr 2010. In nur wenigen Monatenlöste ihr Team verschiedene technische Probleme. Mit 46 nationalenPatenten und 18 Patenten für Erfindungen waren Hebezeuge aus Chinaerstmals reif für den Weltmarkt.Li engagiert sich auch als Mentorin, die schon vielen jungenIngenieurInnen bei Weiterentwicklung und Erfolg geholfen hat. 2011beaufsichtigte Li junge F&E-Teams bei der Entwicklung des neuartigenRaupenkrans der Serie K, der die Branche maßgeblich nach vornegebracht hat."Als Ingenieurin wurde ich damit betraut, die richtigen Produktezu entwickeln. Ich war aber auch dafür verantwortlich, mit unsereninnovativen, modernen und langlebigen Produkten auf deminternationalen Markt neue Wege zu gehen", kommentierte Li.Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com oder auf denXCMG-Seiten Facebook (https://www.facebook.com/XCMGGroup), Twitter(https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%2Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und Instagram(https://www.instagram.com/xcmggroup/).Pressekontakt:Han Zhang+86-516-8773-9408953973793@qq.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell