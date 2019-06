XCMG bringt moderne und langlebige Maschinen zur bauma CTT Russia 2019

Moskau (ots/PRNewswire) - XCMG, Chinas größter Hersteller vonBaumaschinen, hat am 4. Juni offiziell seine Ausstellung auf derbauma CTT Russia 2019 eröffnet. Zu sehen sind 19 Spitzenprodukte, dieausnahmslos EAC-zertifiziert und für den Betrieb bei extrem niedrigenTemperaturen geeignet sind.Die bauma CTT Russia ist eine der größten Fachmessen fürBaumaschinen in Russland und Osteuropa. Sie lockt mehr als 500Aussteller aus 24 Ländern an. XCMG ist 2019 der größte chinesischeAussteller und hat Spezialmaschinen und intelligent konstruierteLösungen für das Baugewerbe im Gepäck.XCMG hat Spezialkräne für den russischen Markt entwickelt,beispielsweise Ladekräne, die auch in den kältesten Regionenzuverlässig arbeiten, robuste Bagger und Lösungen für den Straßenbau,die energieeffizient, umweltfreundlich und einfach zu bedienen sind.Die Resonanz von Kunden und Messebesuchern auf die Produkte wardurchweg positiv."XCMG baut moderne und langlebige Produkte für die hohen Ansprücheunserer Kunden", sagte Jiansen Liu, VP von XCMG. "Wir sind glücklichdarüber, weitere Technologien und Maschinen von XCMG auf denrussischen Markt zu bringen und lokale Infrastruktur- und Bauvorhabenin dem Land zu unterstützen."XCMG ist seit 2001 auf dem russischen Markt präsent. Bei denKunden gilt das Unternehmen heute als Anbieter von modernenTechnologien mit hohen Qualitätsstandards und zuverlässigem Service.XCMG hat unter allen chinesischen Unternehmen den höchstenMarktanteil in Russland und verzeichnet seit 2017 in dem Land Jahrfür Jahr ein Umsatzwachstum vom 100 Prozent.Auf der bauma CTT Russia 2019 hat sich XCMG mit vielen Kunden ausverschiedenen Ländern getroffen, die begeistert waren von derZuverlässigkeit, Langlebigkeit und dem garantiertenAftersales-Support. XCMG konnte bereits am ersten Messetag alleAusstellungsstücke verkaufen und erhielt um die 100 Bestellungen.Anton, ein Kunde aus dem russischen Jekaterinburg, bestellte beider Eröffnungsfeier zwei Drehbohrgeräte. Wie andere Kunden inRussland, zeigte er sich besonders beeindruckt von derausgezeichneten Baukapazität der XCMG-Produkte und dem umfangreichenKundendienstnetzwerk. Er freut sich bereits darauf, dieHochleistungsmaschinen von XCMG bei seinen Bauvorhaben einzusetzen."Russland ist ein wichtiger Markt in ChinasSeidenstraßeninitiative; XCMG wird die Chancen verwerten, die sichdurch Chinas strategische Entwicklung eröffnen, und eine Brücke fürdie Freundschaft und Kooperation zwischen China und Russland bauen",sagte Liu.Weitere Informationen finden Sie auf: www.xcmg.com, Facebook(https://www.facebook.com/XCMGGroup), Twitter(https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%252Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) undInstagram (https://www.instagram.com/xcmggroup/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900027/XCMG_Bauma_CTT_Russia_2019.jpgPressekontakt:Han Zhang+86-516-8773-9408953973793@qq.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell