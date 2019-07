XCMG belegt mit einem Wert von 71,365 Milliarden Yuan Platz 65 von World Brand Labs 500 wertvollsten chinesischen Marken 2019

Peking (ots/PRNewswire) - XCMG, ein führender chinesischerBaumaschinenhersteller mit einem Markenwert von 71,365 MilliardenYuan (10,3775 Milliarden USD) hat es 2019 auf Platz 65 der 500wertvollsten chinesischen Marken (China's 500 Most Valuable Brands)geschafft, die von World Brand Lab am 26. Juni in Peking, China,bekanntgegeben wurden. Bewertet wurden der Finanzstatus, dieMarkenstärke und die Analyse vom Konsumentenverhalten der Marke.Im Vergleich zum Vorjahr steigerte XCMG seinen Markenwert um 10Milliarden Yuan und ist somit zum sechsten Jahr in Folge diebestbewerteste chinesische Baumaschinenmarke.Yang Dongsheng, General Manager von XCMG, nahm während derKonferenz an einer Podiumsdiskussion zu globaler Marktführerschaftund der Neugestaltung chinesischer Marken teil. Er bemerkte, dassMarken zum Symbol der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit eines Landesgeworden seien und XCMG als Beispiel postindustrieller urbanerEntwicklung diene."Beim Aufbau der Marke XCMG geht es uns vor allem darum, den Wertder Kaltgeräteprodukte zu maximieren, sodass Kunden sie gerne nutzenund eine Win-Win-Beziehung mit der Marke entwickeln", so Yang.Nachhaltige Entwicklung mit einer globalen VisionDurch seine Markenstrategie, kundenspezifische, langlebigeSpitzenprodukte zu schaffen, die allen Menschen ein besseres Lebenermöglichen, konnte XCMG kontinuierliche Erfolge in inländischensowie internationalen Märkten erzielen. Im April 2018 wurde XCMGdurch die Einführung eines 700 Tonnen schweren Hydraulikbaggers zumeinzigen chinesischen Hersteller und weltweit zu einem der wenigenHersteller, die ultragroße Maschinensätze für den Tagebau entwickelnund herstellen."XCMGs Erfolg fußt auf der Bereitstellung hochwertiger Produkte,die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Die Designsorientieren sich an den Anforderungen von Kunden und dem Markt. Wirbewerten kontinuierlich die Sicherheit, Zuverlässigkeit, den Komfort,die Kosten und Umweltfreundlichkeit aus Kundenperspektive", so Yang.Im digitalen Zeitalter, das sich durch Interkonnektivitätauszeichnet, fördert XCMG basierend auf einem digitalisiertenProgrammsystem die Entwicklung intelligenter Produkte undDienstleistungen, um eine globale Plattform und ein Netzwerk zuschaffen, über die in Echtzeit Produkte überwacht und ein schnellerService geboten werden können.XCMG ist aktuell in 14 Kategorien an gemeinnützigen Projektenbeteiligt, die sich der Katastrophenhilfe, Bildung, Armutsbekämpfung,dem Umweltschutz und der industriellen Entwicklung widmen. XCMG hatim Verlauf der letzten zehn Jahren weltweit für 20 bedeutendeRettungsaktionen 568 Großgeräte zur Verfügung gestellt und über 30Millionen Yuan (4,36 Millionen USD) gespendet. Seit 2016 baut XCMG inAfrika Wasserkeller, die Tausenden von Menschen zugutekommen.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen fürBaumaschinen, das auf eine 76-jährige Geschichte zurückblickt.Momentan liegt es auf Platz Sechs in der weltweitenBaumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länderund Regionen auf der ganzen Welt.Bitte besuchen Sie www.xcmg.com oder Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2513912-1&h=490177032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2513912-1%26h%3D3633947156%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FXCMGGroup%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2513912-1&h=222600898&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2513912-1%26h%3D717472397%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FXCMGGroup%26a%3DTwitter&a=Twitter), YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2513912-1&h=2140688084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2513912-1%26h%3D3257621966%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FXCMGgroup%26a%3DYouTube&a=YouTube), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2513912-1&h=3121230879&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2513912-1%26h%3D3785205017%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fxcmg-imp-%2526-exp-co-ltd%253Freport%2525252Esuccess%253DKJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2513912-1&h=1888730997&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2513912-1%26h%3D3734026892%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fxcmggroup%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/941414/XCMG.jpgPressekontakt:Han Zhang+86-516-8773-9408953973793@qq.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell