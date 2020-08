XCMG Builder of Xcellence führt neue Kursmodule mit Schwerpunkt Feldeinsatz und Notfallmaßnahmen ein

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Angesichts der Auswirkungen von COVID-19 auf Fernreisen widmet XCMG (SZ:000425) sich als XCMG Builder of Xcellence dem Rebranding seines renommierten Global Excellent Operator Program (das "Programm"), um Ausbildungsressourcen zu integrieren und Lehrgangsangebote für Baumaschinenbetreiber in China, technische Talente von Zulieferern sowie ausländische Servicemonteure zu aktualisieren.XCMG wird Online-Kurse anbieten, die Fallstudien zur Fehlerdiagnose und Wartungsmaßnahmen beinhalten, um bei Notfall- und Ausfallsituationen sowohl Kommunikationskapazitäten als auch Effizienz der Betreiber optimieren. Mit dem Ziel, das Instandhaltungs- und Störungsbearbeitungsvermögen der Betreiber zu verbessern, bietet das neue Programmmodul zusätzlich ein umfangreicheres Angebot an praxisorientierten, vor Ort stattfindenden Trainingseinheiten.XCMG Builder of Xcellence beinhaltet folgende aktualisierte Kursvereinbarungen:- Praxisorientierte Fortbildungskurse für Störungsbearbeitung, vor Ort stattfindende Simulationsübungen sowie praktische Experimente; - Kurseinheiten zu Demontage-Grundsätzen der internen Modellstrukturen sowie Feldeinsätze; - Trainings-Workshops zur Sicherheitsanalyse, um Betreiber dazu zu befähigen, Notfallsituationen zu meistern sowie zur Standardisierung von Sicherheitsbestimmungen.Die neue Leistungsbewertung wird in Form eines Fähigkeitswettbewerbs stattfinden.Die XCMG Import & Export Company wird nicht nur professionelle Anbieter von Fortbildungskursen zur Verfügung stellen, sondern in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur zusätzlich Sachverständige in elf Länder entsenden, um 14 Trainingseinheiten durchzuführen, Vor-Ort-Anleitungen bereitzustellen sowie Erfahrungen auszutauschen."Das Programm konnte eine Fülle an Lehr- und Fakultätsressourcen aufbringen sowie einen bewährten Lehrplan erstellen, der in Hinblick auf zukünftige Fortbildungen für ausländische Servicetechniker und technische Talente von unseren Zulieferern optimiert werden kann. Darüber hinaus zieht diese Aktualisierung Rückmeldungen und Vorschläge ehemaliger Programmteilnehmer in Betracht, um allgemeine Trainingsinhalte und sowie Kursformate entsprechend anzupassen, sodass die Karriereentwicklung der Auszubildenden unterstützt wird und sie so zum elitären Rückgrat der Baumaschinenindustrie werden können", erklärte Li Ge, stellvertretender Parteisekretär von XCMG.Innerhalb von vier Jahren wurden im Rahmen des Programms als Teil von XCMGs globaler Wohlfahrtskampagne "For Better Life" 34 Kursstunden in 12 Sitzungen abgehalten. Auf diese Weise konnten für insgesamt 708 Baumaschinenbetreiber und 47 ausländische Servicetechniker, die eine aktive Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung der Branche übernehmen, Trainingskurse organisiert werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.xcmg.com/en-ap (https:/ /c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2888321-1&h=2278948416&u=http%3A%2F%2Fwww.xcmg.com% 2Fen-ap&a=http%3A%2F%2Fwww.xcmg.com%2Fen-ap) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229824/XCMG.jpg (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=2888321-1&h=57159376&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2888321-1%26h%3D1907196733%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnews wire.com%252Fmedia%252F1229824%252FXCMG.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnews wire.com%252Fmedia%252F1229824%252FXCMG.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2 Fmedia%2F1229824%2FXCMG.jpg)Pressekontakt:Wang Lin+86-516-87565404xcmg_media@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/115371/4682738OTS: XCMGOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell