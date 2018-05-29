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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.05.2018 - 1




29.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
30.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5MH XBUL BG11MPKAAT18 M+S HIDRAVLIK AD BW 1 0.295 BGN


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