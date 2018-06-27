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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.06.2018 - 1




28.06.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
29.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BSO XBUL BG1100016978 BULGARIAN STOCK EXCHANGE-SOFIA 0.015 BGN


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