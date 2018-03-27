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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 28.03.2018 - 1
27.03.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0EA XBUL BG1100040101 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA 0.085 BGN
28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0EA XBUL BG1100040101 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA 0.085 BGN
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