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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.06.2018 - 1




22.06.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
25.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.06.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
57E XBUL BG11EMSEAT19 EMKA JSC BW 1 0.074 BGN


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