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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.04.2018 - 1




20.04.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
23.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SLR XBUL BG1100037008 SLANTCHO AD BW 1 0.350 BGN


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