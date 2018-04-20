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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.04.2018 - 1
20.04.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
23.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SLR XBUL BG1100037008 SLANTCHO AD BW 1 0.350 BGN
23.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
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THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2018.
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