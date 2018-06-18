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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 19.06.2018 - 1




18.06.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
19.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.06.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5SR XBUL BG1100005971 STARA PLANINA HOLD. BW 1 0.228 BGN


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