Erweiterte Funktionen


XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 13.11.2018 - 1




12.11.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
13.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.11.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4KX XBUL BG11LUSTAT13 KORADO BULGARIA AD BW 1 0.100 BGN


Aktuell
Vierte Cannabis-Übernahme - Weitere Übernahmen in Kürze
Bester Cannabis Aktientip für 2019 nach 275.245% mit Canopy Growth

Weekend Unlimited Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Das Ende der Cannabis-Prohibition. Midterm Elections beflügeln Cannabis-Sektor - Bester Cannabis Hot Stock 2019

Redfund Capital Corp.
Weitere Artikel mehr >
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:New Instruments available on XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:Deletion of Instruments from XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:New Instruments available on XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMAT [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...