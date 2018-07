FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM12.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST6SOP XBUL BG1200002167 SOFIA COMMERCE-PAWN BROKER. AD 0.600 BGN4KU XBUL BG11KAPAAT12 KAUCHUK AD BW 1 5.300 BGN5CQ XBUL BG1100121059 CAPITAL MANAGEMENT BW 1 2.300 BGN4EH XBUL BG1100114062 EUROHOLD BULGARIA BW 1 0.009 BGN6SR XBUL BG1100112066 SERDIKA PROPERTIES BW 1 1.010 BGN4H7 XBUL BG1100108064 HBG INV.PROPERTY FD BW 1 0.398 BGN6AR XBUL BG1100087987 AROMA AD BW 1 0.035 BGN6SOA XBUL BG1100053054 SOFIA COMM.-PAWN BROK.BW1 0.300 BGN6C4 XBUL BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1 0.063 BGN6F3 XBUL BG1100042057 FAIRPLAY PROPERTIES BW 1 0.003 BGN6AG XBUL BG1100039061 AGRO FINANCE REIT-PLOVDIV 0.178 BGN6A7 XBUL BG1100025060 AGROENERGY INVEST REIT-SOFIA 0.047 BGN6A6 XBUL BG1100025052 ADVANCE TERRAFD REIT BW 1 0.106 BGN