XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.07.2018 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM11.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTE7P XBUL BG1100018081 EXPAT BETA REIT-SOFIA 0.013 BGN4MK XBUL BG11MAGAAT11 MAK AD BW 1 6.921 BGN6TR XBUL BG1100062055 TRANSINVESTMENT SPV BW 1 0.031 BGN4O1 XBUL BG1100019022 OIL+GAS EXPL.+PROD.AD BW1 0.210 BGN