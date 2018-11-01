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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.11.2018 - 1
02.11.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
05.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
T24 XBUL BG1100009981 TK-HOLD PLC-SOFIA NAM.BW1 0.115 BGN
05.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
T24 XBUL BG1100009981 TK-HOLD PLC-SOFIA NAM.BW1 0.115 BGN
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