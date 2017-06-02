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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.06.2017 - 2




02.06.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
05.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.06.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4KX XBUL BG11LUSTAT13 KORADO BULGARIA AD BW 1 0.260 BGN
5SR XBUL BG1100005971 STARA PLANINA HOLD. BW 1 0.217 BGN


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