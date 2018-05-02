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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.05.2018 - 1




02.05.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
03.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3Z3 XBUL BG1100011995 ZLATEN LEV HOLDING BW 1 0.080 BGN


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