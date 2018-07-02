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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.07.2018 - 2




02.07.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4BH XBUL BG11BAKAAT18 BULGARIAN ROSE PLC-KARLOVO 0.075 BGN


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