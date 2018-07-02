Erweiterte Funktionen
XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.07.2018 - 2
02.07.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4BH XBUL BG11BAKAAT18 BULGARIAN ROSE PLC-KARLOVO 0.075 BGN
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4BH XBUL BG11BAKAAT18 BULGARIAN ROSE PLC-KARLOVO 0.075 BGN
Aktuell