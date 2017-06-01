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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.06.2017 - 2




01.06.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
02.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.06.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
52E XBUL BG11ELPABT16 ELHIM-ISKRA BW 1 0.020 BGN


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