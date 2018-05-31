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XBUL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.06.2018 - 1
31.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
01.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5ODE XBUL BG11KOVABT17 ODESSOS SHIPREPAIR YARD 4.000 BGN
01.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5ODE XBUL BG11KOVABT17 ODESSOS SHIPREPAIR YARD 4.000 BGN
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