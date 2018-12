The following instruments on XETRA do have their first trading day18.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am18.12.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT 6S4N XBUL BG2100008189 SEVERCOOP GAMZA HOLDING AD BSB0 BON BGN NCT TPZB XBUL BG2100020176 TOPLOFIKACIA PLEVEN EAD-PLEVEN BSB0 BON BGN NCT 4L41 XBUL BG4000016189 LAVENA AD-SHUMEN BSS0 EQU BGN N