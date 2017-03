XBUL AUSSETZUNG/SUSPENSION

FOR MEMBERS OF THE BSE onlyTHE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN UNTIL FURTHER NOTICEBD2 Balkanika Estates PLC Sofia BG1100041083A32A Balkanstroy Engineering Group AD Razlog BG2100009062DAD Dalia EAD Gabrovo BG1100120077E4AP Enemona AD Kozloduy BG1200001102E4A Enemona AD Kozloduy BG11000420733ZM Welding Machines JSC Pernik BG11ZAPEAT119IPA Eastern Gas Company EAD Varna BG21000170655I3 InterStandarts AD Sofia BG11000030344KT Kostenez HHI JSCo Kostenets BG11KOKOAT156S8 Sever Holding AD Sofia BG1100034989RRH Real Estates Investment Fund FINI REIT Sofia BG1100020079