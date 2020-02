Mit der X3 3036 an die Playa Dorada: TUI fly startet am 4. November in die Karibik

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Hannover (ots) -- Cancun, Punta Cana und Puerto Plata ab 6. Februar buchbar- 100.000 Sitze ab Düsseldorf in die Karibik und zurück- Boeing 787 bietet 300 Fluggästen Platz in Zwei-Klassen-Kabine- TUI-Paketreisen mit umfangreichem Hotelportfolio verfügbarBuenos Días, Caribe: TUI fly gibt am 6. Februar die neuen Langstreckenziele abDüsseldorf zur Buchung frei. Den Auftakt macht die X3 3036 am 4. November 2020nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Die Hafenstadt steht einmalwöchentlich im Programm. Daneben werden die beiden Boeing 787 Dreamliner zweimalpro Woche nach Cancun/Mexiko und dreimal pro Woche nach PuntaCana/Dominikanische Republik starten. Damit stehen insgesamt 100.000 Sitzplätzein die Karibik und zurück bereit. Zusätzlich finden derzeit Gespräche mitKreuzfahrtgesellschaften für Zubringerflüge in die Karibik statt."Mit der Langstrecken-Bedienung brechen wir bei TUI fly zu neuen Horizonten auf.Unsere Fluggäste erwartet ein von Grund auf neuentwickeltes Bordprodukt, dassich den individuellen Bedürfnissen optimal anpassen lässt. In Kombination mitunseren modernen Boeing 787, die nicht nur in Puncto Passagierkomfort exzellentsind, sondern auch sehr klimaeffizient fliegen, schaffen wir auf dertouristischen Langstrecke ein völlig neues Reiseerlebnis", sagt Oliver Lackmann,Geschäftsführer TUIfly GmbH.Die zwei Boeing 787-8, die der beliebte Ferienflieger zum Winter in Düsseldorfstationiert, verfügen über je 300 Sitzplätze in einer zweiKlassen-Konfiguration. 253 Plätze gehören zur Economy, wo die Fluggäste je nachTarif zwei warme Mahlzeiten sowie nicht-alkoholische Getränke erwarten. Darüberhinaus bietet jeder Sitzplatz ein umfangreiches Bordunterhaltungsprogramm mitüber 200 Stunden an Filmen, Serien und Musik. Zusätzlich wird es eine PremiumEconomy mit 47 Sitzen geben, die sich durch hochwertigere Menü-Optionen, einumfangreiches Angebot alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke,großzügigere Beinfreiheit und weitere Annehmlichkeiten auszeichnet. Insgesamthebt sich das neue Langstreckenprodukt der TUI fly von den deutschenFerienfluggesellschaften ab, denn auch die Economy verfügt über neun XL-Seatsund 84 Comfort-Seats, sodass jeder zweite Platz an Bord zusätzliche Beinfreiheitgarantiert."Die Karibik gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen der deutschen TUI-Gäste.Der Einstieg der TUI fly ins Langstreckengeschäft ist daher nur konsequent, umunseren Gästen auch dort von Beginn an ein zuverlässiges und komfortablesReiseerlebnis in bewährter TUI-Qualität bieten zu können. Dank unseres breitenPortfolios an Adults-Only-Hotels, Familienhotels sowie Rundreisen mit unsererneuen Marke TUI Tours ist für jeden Reisetypen etwas dabei", sagt MarekAndryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung TUI Deutschland GmbH.Allein in der Dominikanischen Republik hat TUI Deutschland über 80 Hotels undeine Rundreise im Programm. Der Bestseller der beliebten Hotelmarke RIU ist dasFamilienhotel RIU Bambu. Eine Woche im November ist inkl. Flug ab 1.526 Euro proPerson buchbar. Für Paare ist insbesondere das TUI Blue El Dorado Seaside Suitesin Mexiko zu empfehlen. Das moderne Fünf-Sterne-Hotel richtet sich an eininternationales, modernes und lifestyleaffines Publikum, überzeugt mit einerhochwertigen Gourmet-Küche und bietet die perfekte Balance zwischenSportprogramm und Wohlfühl-Wellness. Eine Woche in dem Adults-Only Hotel ist imDezember ab 1.797 Euro in allen TUI Reisebüros oder auf tui.com buchbar. EineWoche im RIU Palace Costa Mujeres ist im Dezember mit Flug ab 1.789 Euro proPerson buchbar. Das Hotel liegt direkt am weißen Sandstrand nördlich von Cancunund bietet einen 24-Stunden-All-Inclusive-Service.Die Meldung sowie Bildmaterial finden Sie unter www.tuigroup.com/de-de/medienPressekontakt:TUIfly GmbHAage DünhauptDirector Corporate Communications TUI flyHead of Communications & PR TUI AviationTel. +49 511 9727 124aage.duenhaupt@tuifly.comSören LadehofManager External Communications TUI flyTel. +49 511 9727 621soeren.ladehof@tuifly.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50538/4510585OTS: TUIflyOriginal-Content von: TUIfly, übermittelt durch news aktuell