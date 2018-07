Wynnstay Properties: Aktienanalyse vom 10.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Wynnstay Properties unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Wynnstay Properties-Aktie notierte am 09.07.2018 mit 575 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Wynnstay Properties auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wynnstay Properties schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,07 % und somit 0,97 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,04 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Wynnstay Properties ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wynnstay Properties-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Wynnstay Properties. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wynnstay Properties daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wynnstay Properties von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.